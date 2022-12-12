Дипломати країн ЄС зустрінуться сьогодні, щоб обговорити санкції проти Росії і допомогу Україні

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу зустрінуться в понеділок.

Як повідомляють міжнародні агенції, дипломати планують обговорити подальші обмеження щодо Росії та Ірану, а також виділення додаткових 2 мільярдів євро на озброєння для України.

На порядку денному – дев’ятий пакет санкцій проти Росії. При цьому наразі невідомо достеменно, чи блокуватиме його Угорщина.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який є близьким до президента Росії Володимира Путіна, продовжує блокувати важливі рішення ЄС, які, серед іншого, стосуються України.

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7 грудня Єврокомісія запропонувала дев’ятий пакет санкцій проти Москви через її повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, йдеться про санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, проти трьох додаткових російських банків, а також про запровадження нового експортного контролю й обмежень для товарів подвійного призначення, «які можуть бути використані російською військовою машиною», включаючи ключові хімікати, нервово-паралітичні речовини, електроніку та ІТ компоненти.

Санкції також пропонують застосувати проти ще трьох російських банків, а також обмежити доступ Росії до всіх видів дронів – безпосередньо і через потенційних постачальників із третіх країн, таких як Іран.

Крім того, санкції спрямовані проти російської пропагандистської машини, оголосила президентка Єврокомісії. За її словами, новий пакет пропонує прибрати ще чотири російські канали з ефіру.