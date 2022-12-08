Рада ЄС вирішила не визнавати російські паспорти, видані в Україні та Грузії

Рада ЄС ухвалила рішення про невизнання російських проїзних документів, виданих в Україні та Грузії.



Як повідомляє пресслужба Ради, це рішення є відповіддю на військову агресію проти України та на практику Росії у видачі російських закордонних паспортів жителям окупованих регіонів.



«Російські проїзні документи, видані в окупованих Росією областях України або на самопроголошених відокремлених територіях Грузії, чи особам, які там проживають, не будуть вважатися дійсними проїзними документами для отримання візи чи перетину кордонів Шенгенської зони. Російські проїзні документи, видані в цих регіонах, вже не визнані або перебувають в процесі невизнання країнами-членами ЄС», – йдеться у повідомленні.

Російські війська увійшли на територію Грузії 8 серпня 2008 року. За результатами війни Москва зміцнила свій фактичний контроль над сепаратистськими регіонами Грузії – Абхазією та Північною Осетією, які проголосили себе «незалежними державами».

«Незалежність» цих сепаратистських регіонів визнала Росія та ще кілька лояльних Москві держав. США, Євросоюз та інші члени ООН вимагають від Москви поваги до територіальної цілісності Грузії.

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення до України. До цього з 2014 року вона підтримувала проросійських сепаратистів на Донбасі та анексувала український півострів Крим. У вересні Росія оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Запорізьку. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.