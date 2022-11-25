Парламент Нідерландів визнав Росію державою – спонсором тероризму

Палата представників (нижня палата парламенту) Нідерландів визнала Росію державою – спонсором тероризму через вторгнення в Україну, повідомила місцева агенція NRC.

Як пише видання, за це рішення проголосувала переважна більшість парламентаріїв, підтримавши таким чином ініціативу члена партії «Зелених лівих» Тома ван дер Лі. При цьому голова МЗС Нідерландів Вопке Хукстра наголосив, що законодавство країни не передбачає ніяких санкцій для тих, кого оголосили спонсором тероризму.

Російська армія «структурно і навмисно» завдає ударів по цивільних цілях в Україні, цитує телеканал WNL витяг з ухваленого документа. Члени парламенту також закликали до максимально можливої підтримки України у гуманітарній, дипломатичній і військовій сферах.

23 листопада рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму ухвалив Європейський парламент. 21 листопада Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, в якій закликала створити спеціальний міжнародний трибунал із російської агресії та визнала Росію терористичною державою. Документ передбачає створення спеціального Міжнародного трибуналу з російської агресії.

Раніше парламенти Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Чехії визнали Росію державою, яка підтримує тероризм.

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, в якій РФ названо терористичним режимом. У документі сказано, що «ця агресія [російська агресія проти України] має бути однозначно засуджена як злочин сама по собі, як порушення міжнародного права та як головна загроза міжнародному миру й безпеці». ПАРЄ також закликала продовжувати надавати зброю Україні.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що визнання Росії «державою-терористом» потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу.

Верховна Рада 14 квітня визнала Росію державою-терористом, а її політичний режим – неонацистським за «суттю і практикою».