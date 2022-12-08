Естонія слідом за Латвією та Литвою припиняє мовлення «Дождя»

Естонія слідом за Латвією та Литвою з 8 грудня припиняє мовлення телеканалу «Дождь», пише естонське видання Postimees.

Повідомляється, що причина така ж, як у литовської сторони. Анульована владою Латвії ліцензія надавала телеканалу право поширювати свій контент у країнах ЄС, США та інших країнах. Після відкликання ліцензії «Дождь» перестане транслюватися і в Естонії.

В Естонії телеканал транслювали оператори Telia, Elisa та Home 3. Представник Elisa сказав, що компанії надійшло повідомлення від департаменту захисту прав споживачів та технічного нагляду про зупинення мовлення «Дождя».

«Серед телевізійних пакетів компанії Elisa «Дождь» є каналом на вибір, тому призупинення роботи цього телеканалу торкнеться невеликої частини клієнтської бази», – повідомили у компанії.

Напередодні стало відомо, що від 8 грудня в Литві припиняють трансляцію телеканалу «Дождь» – слідом за відповідним рішенням про анулювання владою Латвії ліцензії для цього мовника.

2 грудня Національна рада з електронних засобів масової інформації (NEPLP) Латвії оштрафувала телеканал «Дождь» на 10 тисяч євро за показ в ефірі мапи з окупованим Кримом у складі Росії та слова «наша армія» стосовно російської армії. Днем раніше, закликаючи глядачів ефіру писати про порушення при проведенні мобілізації та воєнні злочини, ведучий Олексій Коростельов сказав: «Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям у тому числі ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті».

Головний редактор «Дождя» Тихон Дзядко після інциденту заявив, що телеканал не займається передачею спорядження будь-якій армії, втому числі – російській. За його словами, ведучий в ефірі обмовився, за що був звільнений. Зображення Криму у складі Росії Дзядко назвав «помилкою дизайнера». Очільник «Дождя» висловив переконання, що «підстав для позбавлення телеканалу ліцензії немає».

Служба держбезпеки Латвії рекомендувала МВС включити Коростельова до «чорного списку» осіб, яким заборонено в’їзд до країни.

Російський за походженням телеканал «Дождь» висвітлює події в Росії та світі з ліберальних позицій. Свій офіс у Росії телеканал закрив після початку в лютому 2022 року повномасштабної війни проти України. Кілька місяців тому «Дождь» відновив мовлення, офіс переїхав до Латвії.