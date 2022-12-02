«Обмовка ведучого» про армію РФ і карта з Кримом у складі Росії – головред «Дождя» прокоментував інциденти

Головний редактор російського телеканалу «Дождь» Тихон Дзядко прокоментував інциденти з показом в ефірі мапи із окупованим Кримом у складі Росії та слова ведучого «наша армія» стосовно армії РФ.

У коментарі телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки») Дзядко зазначив, що телеканал не займається передачею спорядження будь-яквй армії, втому числі – російській.

За його словами, ведучий Олексій Коростельов в ефірі обмовився, за що був звільнений.

«Я говорив з Олексієм, і він мені сказав, що це була обмовка і невдала фраза. Повторюся: іноді бувають такі обмовки, за які треба платити, на жаль, велику ціну. І це той випадок», – сказав Дзядко.

Щодо карти, на якій Крим був зображений у складі Росії, Дзядко назвав це «помилкою дизайнера».

Головний редактор «Дождя» також не виключив, що у Латвії у зв’язку з цими інцидентами телеканал позбавлять ліцензії.

«Але ми вважаємо, що підстав для позбавлення телеканалу ліцензії немає», – сказав він.

2 грудня Національна рада з електронних засобів масової інформації (NEPLP) Латвії оштрафувала телеканал «Дождь» на 10 тисяч євро за показ в ефірі мапи з окупованим Кримом у складі Росії та слова «наша армія» стосовно російської армії. Як написав у твітері голова ради Іварс Аболіньш, це вже друге за останні місяці суттєве порушення з боку телеканалу «Дождь». При цьому він не вказав, яким було перше. Чиновник зазначив, що за три такі порушення NEPLP може скасувати ліцензію на мовлення.

Крім того, стосовно телеканалу «Дождь» порушено справу про адміністративне правопорушення за сюжет, у якому йдеться про можливу підтримку російської армії, повідомив Аболіньш. Він наголосив, що телеканалу слід поважати латвійські закони.

Днем раніше, закликаючи глядачів ефіру писати про порушення при проведенні мобілізації та воєнні злочини, ведучий Олексій Коростельов сказав: «Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям у тому числі ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті».

Російський за походженням телеканал «Дождь» висвітлює події в Росії та світі з ліберальних позицій. Свій офіс у Росії телеканал закрив після початку в лютому 2022 року повномасштабної війни проти України. Кілька місяців тому «Дождь» відновив мовлення, офіс переїхав до Латвії. Мапу Росії з окупованим Кримом цей засіб інформації показував і раніше, коли працював у Росії. Тоді такі уявлення про політичну мапу світу на телеканалі пояснювали необхідністю виконувати вимоги російського законодавства.