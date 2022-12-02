«Дождь» показав мапу Росії з окупованим Кримом. Влада Латвії оштрафувала телеканал

Національна рада з електронних засобів масової інформації (NEPLP) Латвії оштрафувала телеканал «Дождь» на 10 тисяч євро за показ в ефірі мапи з окупованим Кримом у складі Росії та слова «наша армія» стосовно російської армії. Про це у твітері написав голова ради Іварс Аболіньш.

За його словами, це вже друге за останні місяці суттєве порушення з боку телеканалу «Дождь». При цьому він не вказав, яким було перше порушення. Чиновник зазначив, що за три такі порушення NEPLP може скасувати дозвіл на мовлення.

Крім цього, стосовно телеканалу «Дождь» порушено справу про адміністративне правопорушення за сюжет, у якому йдеться про можливу підтримку російської армії, повідомив Аболіньш. Він наголосив, що телеканалу слід поважати латвійські закони.

Днем раніше, закликаючи глядачів ефіру писати про порушення при проведенні мобілізації та воєнні злочини, ведучий Олексій Коростельов сказав: «Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям у тому числі ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті». 2 грудня телеканал оголосив, що припинив співпрацю із журналістом.

Російський за походженням телеканал «Дождь» висвітлює події в Росії та світі з ліберальних позицій. Свій офіс у Росії телеканал закрив після початку в лютому 2022 року повномасштабної війни проти України. Кілька місяців тому «Дождь» відновив мовлення, офіс переїхав до Латвії. Мапу Росії з окупованим Кримом цей засіб інформації показував і раніше, коли працював у Росії. Тоді такі уявлення про політичну мапу світу на телеканалі пояснювали необхідністю виконувати вимоги російського законодавства.