Розвідка Британії: у Росії тенденція до збільшення репресивних повноважень держави «різко посилилась»

Після 24 лютого в Росії тенденція розширення репресивних повноважень держави «різко посилилась», повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані свої розвідки.



«Нові закони ще більше розширять репресивні повноваження російської держави. Ця тенденція продовжується після повернення Путіна на посаду президента в 2012 році, але ця тенденція різко посилилася після вторгнення в Україну. Кремль, схоже, діє на випередження, щоб запобігти зростанню внутрішнього інакомислення, оскільки конфлікт залишається невирішеним і все більше впливає на повсякденне життя росіян», – йдеться у повідомленні.



У відомстві нагадують, що у липні 2022 року президент Росії Володимир Путін схвалив поправки до «Закону про іноземних агентів» 2012 року, який широко використовувався для репресій щодо опонентів режиму. Зміни мають набути чинності 1 грудня 2022 року.

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Закон визначає «іноземних агентів» як осіб або організації, які отримали фінансову підтримку з-за кордону. Поправки розширять визначення до тих, хто просто перебуває під невизначеним «впливом або тиском» іноземної сторони.

Міністерство юстиції РФ також матиме повноваження публікувати особисті дані та адреси «іноземних агентів», майже напевно піддаючи їх ризику переслідувань, додають у британській розвідці.

Закон про «іноземних агентів» російська влада ухвалила в 2012 році, включивши спочатку в цей список тільки некомерційні організації, які отримують фінансування з-за кордону. Велика частина організацій, які чиновники намагалися оголосити або оголошували «агентами», вважали за краще закритися або відмовитися від іноземних грантів. Зараз цей статус серед інших мають Фонд боротьби з корупцією, створений опозиціонером Олексієм Навальним. Російські правозахисники вважають закон способом тиску на опонентів.

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Закон про ЗМІ – «іноземних агентів» у Росії був ухвалений у 2017 році. Після цього російська влада визнала «іноагентами» Радіо Свобода, «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», телеканал «Дождь» і багато інших незалежних видань, а також десятки журналістів.