Понад 60 російськомовних ЗМІ у Латвії заступилися за «Дождь»

Понад 60 редакцій російськомовних ЗМІ, зареєстрованих чи розташованих у Латвії, приєдналися до листа на підтримку телеканалу «Дождь». Відкритий для підпису текст опублікувало напередодні видання базоване в РФ видання «Медуза».

У зверненні російською, латиською та англійською мовами журналісти висловлюють солідарність із каналом після того, як Нацрада з електронних ЗМІ Латвії анулювала його ліцензію.

«Ми вважаємо, що рішення анулювати ліцензію «Дождю» було несправедливим, неправильним і невідповідним тим формальним порушенням, які перелічені відомством. Аргументи про те, що ці порушення створюють «загрозу національній безпеці», не виглядають переконливими», – йдеться у зверненні.

Автори вважають, що заборона каналу з «очевидною антивоєнною позицією» та «колосальним значенням у протистоянні російській пропаганді» завдає «важкого удару» по свободі слова та безпеці Європи.

Серед підписантів звернення «Новая газета. Європа», The Insider, «Важные истории», DOXA та інші.

2 грудня Національна рада з електронних засобів масової інформації (NEPLP) Латвії оштрафувала телеканал «Дождь» на 10 тисяч євро за показ в ефірі мапи з окупованим Кримом у складі Росії та слова «наша армія» стосовно російської армії. Днем раніше, закликаючи глядачів ефіру писати про порушення при проведенні мобілізації та воєнні злочини, ведучий Олексій Коростельов сказав: «Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям у тому числі ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті».

Головний редактор «Дождя» Тихон Дзядко після інциденту заявив, що телеканал не займається передачею спорядження будь-якій армії, втому числі – російській. За його словами, ведучий в ефірі обмовився, за що був звільнений. Зображення Криму у складі Росії Дзядко назвав «помилкою дизайнера».

Після позбавлення ліцензії в Латвії телеканал не зможе вести мовлення в кабельних мережах на території всього Євросоюзу.

Видання Delfi із посиланням на Литовську комісію з радіо та телебачення повідомило, що і у Литві з 8 грудня буде припинено трансляцію «Дождя».

«Дождь» заявив, що має намір продовжити роботу. Засновниця та гендиректор каналу Наталія Сіндєєва повідомила, що редакція отримуватиме ліцензію в іншій країні. Очевидно, це означатиме переїзд із Риги: мовні правила ЄС припускають, що ліцензія прив’язана за місцем основного виробництва.