«Є межа між свободою слова і підтримкою війни» – Рінкевичс про телеканал «Дождь» у Латвії

У Латвії може йтися про кримінальне переслідування, якщо правоохоронні органи доведуть, що журналісти телеканалу «Дождь» підтримували військовослужбовців російської армії, які воюють в Україні. Про це в оприлюдненому 5 грудня інтервʼю виданню Neatkarīgajai заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

За його словами, в разі доведення таких фактів «ідеться вже не про продовження віз, а про кримінальне правопорушення».

«Навіть якщо хтось скаже «ми морально підтримуємо мобілізованих», це теж підтримка війни. Існує межа між свободою слова та підтримкою війни. Я думаю, що жодна латвійська інстанція не буде зволікати з прийняттям конкретних рішень щодо телеканалу «Дождь», але це має бути рішення, засноване на фактах і законах», – сказав очільник зовнішньополітичного відомства Латвії.

За словами Рінкевичса, «у воєнний час умови дій зрозумілі», і «якщо хтось їх не зрозумів, доведеться працювати в іншому місці».

Підставою для обурення багатьох громадян Латвії, зі столиці якої Риги нині працює російський ліберальний телеканал «Дождь», стали слова, озвучені 1 грудня в ефірі журналістом Олексієм Коростельовим. Пропонуючи глядачам повідомляти про історії мобілізованих, він сказав: «Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям у тому числі ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням та з елементарними зручностями на фронті».

Після цього, 2 грудня, головний редактор російського телеканалу «Дождь» Тихон Дзядко заявив, що Коростельов був звільнений. «Я говорив з Олексієм, і він мені сказав, що це була обмовка і невдала фраза. Повторюся: іноді бувають такі обмовки, за які треба платити, на жаль, велику ціну», – сказав Дзядко.

2 грудня Національна рада з електронних засобів масової інформації (NEPLP) Латвії оштрафувала телеканал «Дождь» на 10 тисяч євро за показ в ефірі мапи з окупованим Кримом у складі Росії та слова «наша армія» стосовно російської армії. Як написав у твітері голова ради Іварс Аболіньш, це вже друге за останні місяці суттєве порушення з боку телеканалу «Дождь». При цьому він не вказав, яким було перше. Чиновник зазначив, що за три такі порушення NEPLP може скасувати ліцензію на мовлення.

Російськомовний телеканал «Дождь» висвітлює події в Росії та світі з ліберальних позицій. Свій офіс у Росії телеканал закрив після початку в лютому 2022 року повномасштабної війни проти України. Кілька місяців тому «Дождь» відновив мовлення, офіс переїхав до Латвії. Мапу Росії з окупованим Кримом цей засіб інформації показував і раніше, коли працював у Росії. Тоді такі уявлення про політичну мапу світу на телеканалі пояснювали необхідністю виконувати вимоги російського законодавства.