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У Росії на тлі тиску влади йде у відпустку частина співробітників інформаційного холдингу РБК

У Росії редакція інформаційного холдингу РБК відправляє у двотижневу відпустку всіх співробітників – за винятком відділу новин. Про це повідомляють видання «Медуза» та «Агентство» з посиланням на джерела в редакції.

Співрозмовники видань розповіли, що відпустка розпочнеться 4 квітня. За словами одного із джерел, співробітникам збережуть зарплату на цей період. Співробітники редакції зазначили, що на РБК тиснуть зверху, ймовірно, через новий закон про «фейки» під час так званої «спецоперації» в Україні. Редакція отримала повідомлення від цензурного відомства «Роскомнагляд» і чекає на друге. Два повідомлення дадуть владі право позбавити ЗМІ ліцензії.

Одне з джерел розповіло, що повідомлення на соціальну тематику викликають «гостру реакцію» влади, імовірно – в адміністрації президента Володимира Путіна. Співробітник вважає, що відпустка триватиме довше, ніж два тижні.

Керівник обʼєднаної редакції РБК Петро Канаєв повідомив «Агентству», що запропонував піти у відпустку частині працівників. Він зазначив, що основний трафік сайту повʼязаний із подіями в Україні, тому журналістам, які опікуються іншими темами, запропонували взяти відпустку. Головний редактор РБК уточнив, що «нікого до примусових або вимушених відпусток не відправляв».

З початку війни проти України в Росії закрилися або тимчасово зупинили роботу кілька великих засобів інформації: телеканал «Дождь», радіостанція «Эхо Москвы», видання «Новая газета». Сайти кількох незалежних ЗМІ заблоковані за рішенням «Роскомнагляду».

4 березня Держдума одноголосно й одразу в трьох читаннях схвалила зміни до Кримінального кодексу РФ. Згідно з поправками, за «поширення фейків про військову операцію, заклики до санкцій та дискредитацію Збройних сил Росії» можуть призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Поправки також стосу Кодексу про адміністративні правопорушення, до якого запровадили статтю «Про публічні заклики, спрямовані на дискредитацію Збройних сил РФ».

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