У Росії радника губернатора звільнили за слова «Зеленський крутий» і лінк на інтервʼю

У Росії втратив свою посаду радник губернатора Самарської області з IT-проєктів Денис Кортунов, який підтримав президента України в соцмережах. Про це 30 березня повідомило місцеве видання CityTraffic.

«Сьогоднішня ситуація показала низку людей, відомих та професійних, з іншого боку. Наразі Дениса Кортунова позбавлено статусу громадського радника глави регіону», – цитує видання пресслужбу обласного уряду.

Кортунов обіймав посаду радника губернатора на громадських засадах із 2017 року.

Раніше він опублікував у соцмережах пост «Зеленський крутий» із посиланням на відеоверсію інтервʼю президента України російським журналістам. Пізніше піст був вилучений.

На це звернув увагу депутат російської Держдуми Олександр Хінштейн, який вимагав звільнення Кортунова.

Півторагодинне інтервʼю у Зеленського 27 березня взяли головний редактор закритого в Росії телеканалу «Дождь» Тихон Дзядко, головний редактор визнаного в Росії іноагентом видання «Медуза» Іван Колпаков, журналіст та автор книжок Михайло Зигар та спеціальний кореспондент видання «Коммерсант» Володимир Соловйов. Дзядко говорив, що автором частини запитань був головний редактор дозволеного в Росії видання «Новая газета» Дмитро Муратов, але самого нобелівського лауреата серед учасників дискусії не було.

Ще до виходу матеріалу «Роскомнагляд» заборонив російським ЗМІ публікувати інтервʼю із Зеленським та погрожував журналістам перевірками. Генпрокуратура заявила, що «буде дана принципова правова оцінка змісту опублікованих висловлювань та факту їх розміщення».

Після початку бойових дій Росії проти Україні «Роскомнагляд» став блокувати сайти незалежних засобів інформації. На вимогу Генпрокуратури заблокований доступ до сайтів телеканалу «Дождь», радіостанції «Эхо Москвы», під блокування також потрапили «Медуза», «Медіазона», TJ, «Кавказький вузол», російська служба Бі-Бі-Сі, ТВ-2, Deutsche Welle, Euronews, Delfi, Bild та ще кількадесят ЗМІ та сайтів.