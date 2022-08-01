Контррозвідка Латвії повідомила про ризики через переїзд до країни журналістів із Росії

Служба державної безпеки Латвії доповіла керівництву країни про ризики через переїзд до Риги журналістів незалежних російських ЗМІ. Про це повідомив об’єднаний портал новин латвійських громадських ЗМІ.

У письмовій відповіді на запит Латвійського радіо йдеться про те, що переїзд журналістів викликає у спецслужби побоювання за безпеку латвійського інформаційного простору і розвідувальні ризики, пов’язані з інтересом російських спецслужб до роботи мас медіа. Про які саме побоювання йдеться – не уточнюється.

У матеріалі Латвійського радіо йдеться про те, що за п’ять місяців до країни емігрувало понад 200 російських журналістів і перемістилося 23 редакції. Зокрема, там розміщено частину колективу телеканалу «Дождь», «Нова газета. Європа», працює «Медуза», зареєстроване видання The Insider і відкриваються корпункти закритих у Росії західних ЗМІ, серед них Радіо Свобода і телеканалу «Настоящее время».

Водночас після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Латвії заборонили мовлення всіх телеканалів із редакціями в Росії та заблокували російські соцмережі. За словами голови Латвійської національної ради з електронних ЗМІ, заборона для медіа діятиме, «поки Росія не поверне Крим».