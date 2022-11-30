«Історичне рішення». Зеленський подякував Німеччині за визнання Голодомору геноцидом

Президент Володимир Зеленський подякував парламенту Німеччини за визнання Голодомору 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу.

«Німеччина визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом. Дякую за це історичне рішення депутатам Бундестагу. Правда завжди перемагає», – написав Зеленський у твітері.

Бундестаг на засіданні 30 листопада проголосував за резолюцію, в якій визнав Голодомор геноцидом українського народу.

У резолюції сказано, що Голодомор є «злочином проти людяності».

Резолюцію внесли до Бундестагу три партії владної коаліції і головний опозиційний блок.

Голосування 30 листопада відбулося після дебатів за участю посла України в Німеччині. Резолюцію ухвалили через кілька днів після того, як в Україні відзначили 90-ту річницю початку Голодомору.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала його 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.

93% українців погоджуються із твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».