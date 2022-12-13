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У Литві заборонили пропаганду тоталітарних і авторитарних режимів

Робітники перед початком демонтажу радянських скульптур на Антакальніському цвинтарі у столиці Литви. Вільнюс, 6 грудня 2022 року

Сейм Литви заборонив пропаганду тоталітарних, авторитарних режимів та їхніх ідеологій з використанням громадських місць.

Як повідомляє пресслужба литовського парламенту, схвалений закон створить умови для видалення з громадських місць символів тоталітаризму та авторитаризму – пам’ятників, інших меморіальних об’єктів, назв вулиць, площ.

«Це допоможе нам не тільки прибрати знаки, а й говорити про те, що ці знаки означають для нас, що означають для нашої країни вулиці чи площі, названі на честь негероїчних особистостей, і що нам потрібно переосмислити і осмислити цю історію», – сказала голова комісії державної історичної пам’яті Пауле Кузьміцкєне.

У сусідній Латвії цього року законодавчо унормували знесення радянських пам'ятників на території країни. Зокрема у Ризі в районі Пардаугава вже демонтували пам’ятник радянським воїнам.

Під час демонтажу пам’ятника військовим радянської армії в столиці Латвії. Рига, 23 серпня 2022 року
Під час демонтажу пам’ятника військовим радянської армії в столиці Латвії. Рига, 23 серпня 2022 року

Як заявив в ефірі Радіо Свобода віцемер Риги, заступник голови Ризької думи Едвардс Смілтенс, країни Балтії розпочали знесення радянських пам'ятників на своїх територіях у 2022 році, тому що їх підштовхнула до цього агресія Росії проти України.

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