КМДА: на демонтаж пам’ятників Пушкіну та Щорсу в Києві потрібні відповідні висновки і дозвіл Мінкульту

Щоб здійснити демонтаж у Києві пам’ятників російському поету Олександру Пушкіну та більшовицькому військовому діячеві Миколі Щорсу, необхідно дочекатися відповідних висновків та дозволу Міністерства культури та інформаційної політики, повідомив заступник голови КМДА зі здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

«Пам’ятник Пушкіну на проспекті Перемоги, 40, нагадаю, є пам’яткою національного значення, так само як пам’ятник Щорсу. Тож ми чекаємо відповідних висновків та дозволу від Мінкульту. Лише тоді матимемо розуміння, коли і в який спосіб зможемо його перенести в інше місце», – сказав Прокопів.

Водночас він зазначив, що вже вирішено прибрати з міського простору погруддя Пушкіна та пам’ятну дошку Ванді Василевській.

На початку листопада міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко казав, що пам’ятник Щорсу в Києві не може бути швидко демонтований, бо він є «не тільки історичним, але і культурним надбанням».

«Сама по собі пам’ятка є культурним взірцем у вигляді коня щонайменше. І тут потрібна увага усіх зацікавлених сторін для того, щоб це зробити в акуратний і коректний спосіб», – пояснив міністр.

Ткаченко заявив, що Мінкульт вивчатиме питання, де у Києві чи області облаштувати місце для демонтованих пам’ятників тоталітарного режиму.

За даними КМДА, наразі затверджено перелік із 296 об’єктів, пов’язаних з історією та культурою Росії та СРСР, що мають бути усунені з публічного простору Києва.