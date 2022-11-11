Ткаченко розповів, коли у Києві демонтують пам’ятники Щорсу і Ватутіну

Пам’ятник більшовицькому військовому діячеві Миколі Щорсу у Києві не може бути швидко демонтований, тому що «потребує особливої уваги», заявив в ефірі загальнонаціонального марафону міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
«У випадку зі Щорсом – дуже непроситий процес: там пам’ятка є не тільки історичним, але і культурним надбанням. Потребуватиме уваги, щоб разом із постаментом її можна було перемістити в непублічний простір. Це – непроста робота. Сама по собі пам’ятка є культурним взірцем у вигляді коня щонайменше. І тут потрібна увага усіх зацікавлених сторін для того, щоб це зробити в акуратний і коректний спосіб», – пояснив міністр.
За словами Ткаченка, у питанні демонтажу пам’ятника радянському генералу Миколі Ватутіну теж є нюанс.
«Щодо пам’ятника Ватутіну питання (демонтажу – ред.) не викликало ні в кого заперечень. Але проблема у тому, що там є ще могила. І взагалі у Маріїнському парку потрібно провести серйозні дослідження археологічні, ексгумаційні щодо того, які поховання там є. Тому ми розділимо це рішення на дві частини: перша – перенесення самого памятника, і друга – відкласти до завершення війни вивчення всієї території у Маріїнському парку», – пояснив Ткаченко.
Як додав він, Міністерство культури та інформаційної політики має намір провести окреме обговорення питання, де у Києві чи області облаштувати місце для усіх подібних демонтованих пам’ятників тоталітарного режиму.
24 жовтня петиція щодо перейменування у столиці площі Перемоги і демонтажу з неї обеліску із радянською зіркою набрала необхідну кількість голосів на сайті Київської міської державної адміністрації. Тепер її має розглянути місцева влада.
У липні у додатку «Дія» провели опитування щодо долі герба СРСР на щиті монумента «Батьківщина-мати», який розташований у столиці. У ньому взяли участь близько 780 тисяч українців. Найбільше – 85% – респондентів проголосували за заміну герба СРСР на тризуб.
Водночас лунають також заклики до знесення цього монумента. Однак, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що їх не поділяє.
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