Історичний центр Одеси вже невдовзі можуть визнати культурною спадщиною ЮНЕСКО – Ткаченко

Історичний центр Одеси вже невдовзі можуть визнати культурною спадщиною ЮНЕСКО, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Ми домовилися про застосування негайної процедури. Якщо вона буде зроблена, то в жовтні-листопаді має відбутися рішення», – зазначив він.

Окрім того, за словами міністра, до кінця року ЮНЕСКО планує відкрити у Києві свій офіс.

«Він має слідкувати в оперативному режимі за тим, що відбувається з пошкодженими об’єктами культурної спадщини і координувати негайну допомогу між центральним офісом ЮНЕСКО і нашими культурними закладами», – пояснив очільник МКІП.

Загалом, за словами Ткаченка, ЮНЕСКО наразі «активно включилося» в допомогу Україні щодо охорони культурної спадщини.

«Задіяно кілька їхніх міжнародних організацій, які працюють активно напряму з нашими закладами. І зараз сподіваємося розпочати програму зі збереження зруйнованих приміщень культурної спадщини», – пояснив він.

Ткаченко також додав, що Міністерство культури та інформаційної політики наразі намагається щонайменше домогтися відсторонення Росії від головування у комітеті ЮНЕСКО зі збереження спадщини.

Під час Всесвітньої конференції ЮНЕСКО з культурної політики та сталого розвитку (Mondiacult 2022) 48 країн-членів організації засудили агресію Росії проти України та закликали її негайно покинути територію української держави.

Станом на 15 липня ЮНЕСКО задокументувала пошкодження 163 культурних об’єктів в Україні: 71 релігійну споруду, 12 музеїв, 32 історичні будівлі, 24 будівлі, присвячених культурній діяльності, 17 пам’ятників, 7 бібліотек.

У МКІП неодноразово нагадували, що руйнування об’єктів культурної спадщини є воєнним злочином за Гаазькою конвенцією 1954 року.