ЮНЕСКО внесла борщ до Списку нематеріальної культурної спадщини – Ткаченко

Структура ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) внесла український борщ до переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини, яка потребує охорони. Про це 1 липня повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

«На 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням Міністерства культури та інформаційної політики України було внесено елемент «Культура приготування українського борщу» до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони», – заявив він.

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Ткаченко нагадав, що Україна обстоювала належність борщу до її культури ще до повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.

«І скільки б (речниця МЗС Росії – ред.) Маша Захарова не розповідала, що «книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати» і взагалі наш борщ – це «прояв екстремізму та нацизму», цей «прояв екстремізму» тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО. Але ми із задоволенням будемо ділитися борщем і його рецептами зі всіма цивілізованими країнами. Та й з нецивілізованими теж, щоб у них було хоч щось світле, смачне та українське», – прокоментував міністр культури.

Ініціатором офіційного визнання борщу українською національною стравою став шеф-кухар Євген Клопотенко.

Борщ є основною першою стравою і символом української кухні, хоча ввійшов і в кухні інших країн.

6 жовтня експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України рекомендувала міністерству включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, зокрема, «культуру приготування українського борщу».

Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України ведеться на виконання статті 12 Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, яку Україна ратифікувала у 2008 році. Наразі до переліку включені 26 елементів.