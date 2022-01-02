У Вашингтоні цього року може з'явитися перший ресторан української кухні – Маркарова

У 2022 році у Вашингтоні планується відкриття ресторану української національної кухні. Про це повідомила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

«Після того, як нам вдалося досить швидко відкрити Український дім, і він дійсно став таким центром, зараз дуже активно працюємо над ідеєю відкриття українського ресторану, тому що у Вашингтоні, на жаль, досі немає українського ресторану», – зазначила вона.

За її словами, запит на українську кухню в американській столиці є й, до того ж, кухня – «дуже великий інструмент нашої культурної дипломатії».

«Наша кухня дуже смачна, ми бачимо це на прийомах, які влаштовуємо регулярно у посольстві, в Українському домі, що і вареники, і голубці, і всі наші українські страви користуються великим попитом. Тому працюємо», – розповіла Маркарова.

Найвідомішим українським рестораном в Сполучених Штатах є ресторан «Веселка» в Нью Йорку. Американський журнал Esquire включив саме цей заклад в список «100 ресторанів, які Америці не можна втратити».

Ресторан надзвичайно популярний серед американців та пропонує великий вибір страв української кухні, включаючи більше десяти видів вареників та не один рецепт борщу.