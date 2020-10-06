Культура приготування борщу увійде до Нацпереліку елементів нематеріальної культурної спадщини

Культура приготування борщу увійде до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

«Це важливий крок в рамках підготовки номінації культури приготування борщу до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства UNESCO», – заявили в міністерстві.

Також до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини мають потрапити:

технологія створення клембівської сорочки «з квіткою»;

великоднє гуляння «Водити Володара» в селі Розкошівка Теплицького району Вінницької області;

борщівська народна вишивка;

карпатське ліжникарство.

Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України ведеться на виконання статті 12 Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, яку Україна ратифікувала у 2008 році. Станом на 1 квітня 2020 року до переліку включені 18 елементів.