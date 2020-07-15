Кримськотатарський орнамент включили до попереднього списку ЮНЕСКО

Кримськотатарський орнамент «Орьнек» внесений до попереднього списку ЮНЕСКО для можливого включення його до переліку нематеріальної культурної спадщини людства. Про це повідомляється на сайті ЮНЕСКО.

У громадській організації «Алем» повідомили, що засідання, де вирішитися це питання, має відбутися у 2021 році.

«Розробка номінаційного досьє «Орьнек – кримськотатарський орнамент» було довгостроковій ініціативою ГО «Алем». Його подача до переліку НКС стала результатом тісної співпраці з майстрами прикладного мистецтва, а також за сприяння Міністерства культури і інформаційної політики України», – мовиться у повідомленні організації.

У 2018 році Міністерство культури України включило кримськотатарський орнамент «Орьнек» до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Тоді у відомстві уточнили, що кримськотатарський орнамент і його елементи переважно використовуються у вишивці, на одязі, взутті, головних уборах як декор, на різних видах аксесуарів, в ювелірних прикрасах, на предметах побуту: керамічному і металевому посуді, виробах з деревини, домашньому приладді, в обробці меблів, килимових покриттях. Це важливий елемент самоідентифікації і невід’ємна частина життя кожної кримськотатарської сім’ї.