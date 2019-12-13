Косівську кераміку внесли до спадщини ЮНЕСКО

Косівську мальовану кераміку внесли до світової культурної спадщини ЮНЕСКО, написав у фейсбуці колишній міністр культури України Євген Нищук.

«Чудові новини надвечір з Боготи (Колумбія)! Щойно Косівську мальовану кераміку внесено до Репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства! Щиро радий, що ту велику роботу, яку ми проробили у Міністерстві культури, ще за мого керівництва, має тепер такий надзвичайний результат!» – зазначив він.

Як зазначається на сайті ЮНЕСКО, традиція косівської розписної кераміки – до якої належать посуд, обрядові предмети, іграшки та плитка – виникла у 18 столітті, досягши свого золотого віку в середині 19 століття.

Вироби виготовляються з використанням місцевої сірої глини, политої білою глиною кремової текстури; при висиханні їх фарбують, використовуючи техніку дряпання металевою паличкою, щоб сформувати графічний контурний малюнок. Потім їх випалюють і фарбують оксидами металів для отримання традиційних зелених та жовтих кольорів, що є неодмінною особливістю кераміки.

Іноді майстри додають трохи кобальту, але не настільки, щоб втратити традиційне забарвлення. Під час випалу зелений барвник поширюється для створення ефекту акварелі, який зазвичай називають «сльозами».

Головною особливістю косівської кераміки є образне оформлення орнаменту. Сюжетний мотив виражає історію, побут, фольклор, вірування та звичаї гуцулів, навколишню флору та фауну.