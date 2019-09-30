Нова доповідь ЮНЕСКО фіксує погіршення ситуації в Криму

ЮНЕСКО оприлюднила нову доповідь генерального директора організації щодо ситуації в анексованому Росією Криму в сферах освіти, науки, культури, поширення інформації та функціонування ЗМІ. Як повідомляє МЗС України, в документі констатується подальше погіршення ситуації на півострові у всіх сферах компетенції ЮНЕСКО.

«Наводяться конкретні факти грубих порушень прав і свобод людини, перш за все українців і кримських татар, фундаментальних принципів і норм Організації, зокрема з питань забезпечення освітніх і культурних прав, перешкоджання вільному поширенню інформації та діяльності ЗМІ, численних випадків переслідувань і незаконних арештів журналістів», – йдеться в повідомленні.

У доповіді відзначають «руйнівні дії російської влади в Криму, які реально загрожують збереженню універсальної культурної та історичної цінності й автентичності українських об’єктів культурної спадщини, зокрема об’єкту «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора» – зі Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і Ханського палацу в Бахчисараї – з Попереднього списку всесвітньої спадщини».

У доповіді повідомляється про запровадження першого етапу прямого моніторингу ЮНЕСКО ситуації в окупованому Криму, зокрема перші два візити експертів ЮНЕСКО в Україну з метою збору інформації про ситуацію у галузі науки та функціонування ЗМІ на півострові.

Доповідь підготовлена на виконання рішення 205-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)». Її розглянуть на 207-й сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО, яка пройде з 9 по 23 жовтня 2019 року в Парижі.

Фактична влада анексованого Криму не згодна з інформацією, викладеною в доповідях ЮНЕСКО. Міністр культури анексованого Криму Аріна Новосельська запрошувала представників ЮНЕСКО особисто побувати на півострові й «об’єктивно оцінити» стан об’єктів культурної й історичної ваги.

Після анексії Криму Росія взяла під свою юрисдикцію всі об’єкти культурного й історичного значення, розташовані на півострові.

Київ наполягає на приналежності пам’яток українського народу і просить взяти їх під захист ЮНЕСКО.

До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить заповідник «Херсонес Таврійський» в анексованому Криму. Також кандидатами на внесення в список є Ханський палац у Бахчисараї, Генуезька фортеця в Судаку, Кримська астрофізична обсерваторія, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен і Чуфут-Кале.