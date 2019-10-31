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31 жовтня 2019, Київ 10:18
Новини | Міжнародні

Японія: пожежа практично зруйнувала замок Сюрі, що належить до світової спадщини ЮНЕСКО

Новорічна церемонія в замку Сюрі, 1 січня 2010 року

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В Японії пожежа практично зруйнувала замок Сюрі із переліку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО.

Вогонь виник у головній частині замку, проте причина займання наразі невідома. Пожежа поширилася на інші частини комплексу, який, як вважається, використовувався у 15 столітті під час існування держави Рюкю.

Унаслідок пожежі ніхто не постраждав, повідомив речник поліції префектури Окінава.

Під час Другої світової війни замок також був зруйнований. Після цього його реконструювали та знову відкрили у 1992 році – як національний парк.

У 2000 році замок разом із навколишнім комплексом та іншими будівлями часів Рюкю потрапив до переліку об’єктів світової спадщини Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Там вважають, що ця група будівель представляє 12-17 століття з історії Рюкю.

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