У Мінкульті відреагували на рішення одеситів про демонтаж пам’ятника Катерині ІІ

У Міністерстві культури та інформаційної політики відреагували на рішення одеситів про демонтаж пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ.

«Я особисто звертався до мера Одеси стосовно необхідності вирішення питання перенесення цього пам’ятника. Думаю, що формулювання, яке зараз вживається, – «перенесення до спеціальних парків радянського чи імперського минулого» – є логічним і, сподіваюся, в подальшому питань не буде. Єдине, що було витрачено багато часу, але тим не менш, все відбувається у законний спосіб», – зазначив у ефірі загальнонаціонального телемарафону очільник МКІП Олександр Ткаченко.

5 листопада мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що жителі міста проголосували за демонтаж пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Наразі остаточнє рішення щодо цього має ухвалити міськрада на найближчій сесії.

За словами Труханова, сам він під час цього голосування виступатиме за його демонтаж та перенесення його до парку «Імперського та Радянського минулого, про ідею створення якого розповідав кілька місяців тому».

На початку жовтня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив в інтерв’ю Радіо Свобода, що вже цього року очікується визнання історичного центру Одеси культурною спадщиною ЮНЕСКО.