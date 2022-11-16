Верховна Рада повернула Новоград-Волинському історичну назву Звягель

Народні депутати підтримали перейменування міста Новоград-Волинський на Житомирщині на Звягель – таке рішення вони ухвалили на засіданні 16 листопада.

Відповідну постанову підтримали 260 парламентарів, жоден не виступив проти, п’ятеро утрималися.

Згідно з пояснювальною запискою, подання щодо перейменування парламенту надіслала Житомирська обласна рада.

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«Відповідно до матеріалів, наданих Житомирською обласною радою, вказаний населений пункт вперше згадується в письмовій згадці ХІІІ столітті як «Возвягель», пізніше з ХV ст. місто носило назву «Звягель». У 1793 році після другого розділу Речі Посполитої населений пункт перейшов під управління Російської імперії та був перейменований на місто «Новоград-Волинський», – йдеться в записці.

Народні депутати посилаються на те, що перейменування підтримали містяни на громадських слуханнях.

Проєкт постанови про перейменування міста з’явився на сайті Верховної Ради 7 листопада.