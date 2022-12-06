У Дніпрі вирішили перенести пам’ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому і ще кільком діячам

У міській раді Дніпра вирішили демонтувати й перенести пам’ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим діячам, які пов’язані з історією Росії та СРСР. Таке рішення ухвалив виконком міської ради 6 грудня.

За документом, об’єкти перенесуть на територію комунального підприємства «Зооконтроль».

У міськраді пояснили, що не дочекалися відповідного рішення від Мінкульту, який мав би виключити ці пам’ятники зі списку пам’яток.

У додатку до рішення – вісім пам’ятників, які планують перенести: Олександру Пушкіну, революціонеру Андрію Булигіну, Максиму Горькому, Михайлу Ломоносову, Валерію Чкалову, Олександру Матросову, Юхиму Пушкіну (Герою Радянського Союзу) та Володі Дубініну.

Демонтаж розпочнуть найближчими днями, повідомили в міськраді.

16 листопада в Дніпрі проспект Пушкіна перейменували на Лесі Українки. Тоді ж у міськраді ухвалили рішення про заміну пам’ятника на цьому проспекті.

У травні в Дніпрі демонтували пам’ятник комсомольцям, встановлений на Соборній площі міста, а також стелу «Площа Жукова» на проспекті Героїв та ще кілька об’єктів.