В уряді Естонії рекомендували знести 244 радянські пам’ятки

Робоча група за радянськими пам’ятками при державній канцелярії Естонії рекомендувала знести або замінити 244 із 322 радянських пам’яток на території країни. З рекомендованих під знесення 56 монументів демонтовано, повідомляє естонська телерадіомовна компанія ERR.

Ще 74 радянські пам’ятки визнали нейтральними. Доля ще чотирьох меморіалів вирішуватиметься під час громадської дискусії.

Наприклад, члени комісії не дійшли однозначного висновку з приводу меморіалу Маар’ямяе в Таллінні, проте вказали, що «пам’ятники підрозділам Червоної армії, які брали участь в обороні Таллінна, можуть бути відокремлені від цілісного трактування комплексу і мають бути видалені». Крім того, влада поки що не визначилася з пам’ятником Бронзовому солдату, який був встановлений на Тинісмяги 1947 року і перенесений на Військовий цвинтар у 2007 році.

Учасники робочої групи порадили зберегти кілька радянських пам’яток, наприклад, меморіал Тахумарді на острові Сааремаа і розташовану поруч братську могилу, де поховано 330 бійців, які загинули в роки Другої світової війни. Пам’ятник Невідомому солдату в Сілламяе 1975 року буде ліквідовано, оскільки влада вважає його «пропагандистським об’єктом, спорудженим з ідеологічною метою».

У серпні влада Естонії демонтувала у прикордонному місті Нарва радянський пам'ятник – танк Т-34, встановлений до 25-річчя від дня перемоги у Великій Вітчизняній війні. Проти перенесення Т-34 виступали деякі жителі та мер Нарви.