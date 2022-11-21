У Кременчуку демонтували пам’ятник Пушкіну – фото

У Кременчуку на Полтавщині 21 листопада демонтували погруддя російського поета Олександра Пушкіна, повідомила міська рада.

«Рішення «Про організаційно-правові заходи щодо усунення/переміщення об’єкту історії – пам’ятника російському поету і письменнику Пушкіну О.С., розміщеного по бульвару Пушкіна, з публічного простору Кременчука» ухвалили 18 листопада 2022 року на сесії Кременчуцької міської ради у рамках всеукраїнського процесу деколонізації», – йдеться в повідомленні.

Того ж дня, кажуть у міськраді, затвердили рішення «Про перейменування вулиць у Кременчуцькій міській територіальній громаді», відповідно до якого бульвар Пушкіна перейменували на бульвар Українського Відродження.

Демонтований пам’ятник перемістили на зберігання до комунального підприємства «Благоустрій Кременчука», додали в міській раді.

Після повномасштабного нападу Росії на Україну в багатьох українських містах почали проводити так звану «дерусифікацію» – зокрема, перейменовувати назви вулиць, пов’язані з країною-агресором.

Крім того, Україною котиться хвиля знесень пам’ятників, зокрема, російському поету Олександру Пушкіну, через що виник термін «пушкінопад» – за аналогією з «ленінопадом», який був після Революції гідності.