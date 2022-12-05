У Празі замість статуї маршала Конєва встановили пам'ятник Путіну. Президент Росії виглядає як орк, що закручує газовий кран, повідомляють Ceske Noviny.

Інсталяцію встановили у найбільшому адміністративному районі чеської столиці, Прага 6. Роботу створено в рамках міжнародної зустрічі художників-ковалів з ініціативи платформи «Подарунок Путіну». Її автор, чеський скульптор Душан Достал, повідомив, що виготовлення скульптури тривало два тижні і потребувало 130 кілограмів металу.

Памʼятник є металевим орком з піднятою в нацистському привітанні правою рукою. Ця скульптура, за ідеєю представників платформи «Подарунок Путіну», символізує позицію Росії, яка вторглася в Україну та використовує свої природні ресурси для просування геополітичних інтересів.

За словами представника платформи Мартіна Одрачека, із владою столиці Чехії погоджено – нова інсталяція залишиться на цьому місці до початку січня 2023 року. Після цього її автор, Душан Достал, має намір продати скульптуру на аукціоні, а отримані кошти направити на допомогу Україні.

Скульптура встановлена в тому місці, де до квітня 2020 року стояла статуя маршала СРСР Івана Конєва. Памʼятник маршалу після демонтажу перемістили до музею, а на його місці згодом почали проводити заходи, повʼязані з історичним минулим Чехії та СРСР.

Демонтаж статуї Конєва викликав скандал: посольство РФ у Празі назвало дію празької влади «вандалізмом» та «недружнім кроком». Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про публічне осквернення символів військової слави Росії.

Знести памʼятник радянському маршалу, який брав участь у звільненні Чехословаччини від нацистів, влада Праги вирішила восени 2019 року. При цьому частина жителів виступала проти цього, наголошуючи на заслугах Конєва у звільненні Чехословаччини від нацистської окупації, а прихильники знесення звинувачували маршала у підготовці операції з вторгнення радянських військ до Праги у 1968 році. У результаті було ухвалене рішення перенести памʼятник до музею.