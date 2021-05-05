Замість «Нічних вовків» до Праги приїхали з мотопробігом їхні чеські прихильники  

Кілька десятків чеських та словацьких шанувальників російського мотоклубу «Нічні вовки» зустрілися в середу вранці перед Ольшанським цвинтарем у Празі, де щороку біля меморіалу загиблим радянським воїнам у Другій світовій проходить вшанування їхньої пам’яті. Там байкерів зустріли противники агресивної політики Кремля та президента Росії Володимира Путіна.

Активісти прийшли з прапорами НАТО та ЄС. Як тільки байкери дісталися цвинтаря, їх зустріли із вигуками: «Ганьба!». Активісти також принесли оголену ляльку, схожу на президента Росії Володимира Путіна.

«Мене оборює те, як багато уваги вони намагаються до себе привернути щороку. Одна справа, коли вони тихо прийдуть, покладуть квіти і підуть. А інша справа – коли вони їздять по всій країні на мотоциклах, і пропагандують «русский мир», – прокоментувала протестувальниця заходу Гелена Догналова.

Інший учасник акції протесту Їржі Новотни заявив: «Якби не війна в Україні, якби Путін не почав вторгатися в чужі країни та нав’язувати там свою політику, я б сидів спокійно вдома і не переймався б через це. Однак, коли тиснуть на мене і на мою країну, я змушений реагувати».

Були й ті, хто прийшов підтримати байкерів. Кілька десятків людей аплодували та дякували чеським та словацьким байкерам. На мотоциклах були російські, радянські та чеські прапори. Окрім них, можна було побачити також заборонені в Україні георгіївські стрічки. Під час покладання квітів на цвинтарі лунала пісня «День побєди» Льва Лещенка.

«Я вважаю що необхідно щороку нагадувати – хто врятував Європу від німецького фашизму. Люди забувають, і переписують історію. Вчора ми зносимо пам’ятник Конєва, завтра будемо кричати, що Європу звільнили США. Вже зараз ці люди знаходяться тут, вони прямо це вигукують. Але є лише одна правда – Європу у Другій світовій врятували росіяни» – сказав учасник події Томаш Франєк у червоній футболці з написом «СРСР», яку він придбав, за його словами, в анексованому Криму.

Після акції на Олшанському цвинтарі мотоциклісти вирушили до колишнього меморіалу маршалу Конєву на площі Інтербригади в районі Праги 6. Серед прихильників мотопробігу також був член парламенту Ярослав Фолдина.

«Ця подія стосується мене особисто. Моїх батьків утримували в німецькому концтаборі. Звільнити їх допомогла саме Червона армія. Таким чином я хочу висловити свою подяку і своє ставлення до цього. Мені шкода, що відносини між Чехією та Росією сьогодні не в найкращому стані, проте я буду радий, якщо висновки покажуть правду. Що особисто мені не подобається – це недооцінювання внеску у кінець війни як американських військ, так і сьогодні військ Червоної армії», – сказав член парламенту Чехії Ярослав Фолдина.

За порядком під час акції стежило кілька десятків правоохоронців. За інформацією кореспондента Радіо Свобода, під час акції затримали одного активіста.

Близько сотні прихильників суперечливого російського мотопробігу вже збиралися минулої п’ятниці біля меморіалу Червоній армії в садах Коменського в місті Острава. Очікувалося, що на місце прибудуть також російські байкери «Нічні вовки» проте мотоциклісти не змогли потрапити до Чехії через суворі епідеміологічні заходи.

Минулорічний традиційний проїзд російських байкерів так само не відбувся через пандемію COVID-19. «Нічні вовки», які неодноразово демонстрували прихильність політиці Кремля, щороку організовують поїздки до Європи, завершуючи свій мотопробіг 9 травня у німецькому Берліні. Країни Європи вважають ці поїздки провокацією.