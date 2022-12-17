У трьох відомих музеях світу з’явилися україномовні гіди – Зеленська

У трьох відомих музеях світу з’явились україномовні аудіогіди, йдеться в повідомленні першої леді країни Олени Зеленської, пише офіційний сайт Офісу президента 17 грудня.

За словами Зеленської, яка ініціювала цей проєкт у 2020 році, аудіогіди українською мовою відкрили в:

Національному музеї «Палац Великих князів литовських» (Литва);

Талліннському музеї лицарських орденів (Естонія);

Храмі Улувату (Індонезія).

Відомо також, що проєкт налічує вже 54 аудіоекскурсії в 35 країнах.

До запуску аудіогіду в Литві Зеленська приєдналася особисто за допомогою відеозв’язку з Києва і презентувала екскурсію разом із першою леді Литви Діаною Навседено.

«Це буде слово Батьківщини для наших тимчасових переселенців, поки вони не можуть повернутися додому. Для наших литовських друзів, братів і сестер українська нехай прозвучить як мова мужності і незламності, наших спільних цінностей», – зазначила дружина президента України.

«Після російського нападу в нашого ще довоєнного проєкту з упровадження аудіогідів уже далеко не туристичний зміст. У той час як Росія говорить через руйнування, ми будемо говорити до світу й одне до одного через культуру, історію, цінності – матеріальні й духовні», – наголосила Зеленська.

У Дніпрі, на двох локаціях – лівому й правому березі, запрацювали розмовні клуби з вивчення української мови. Їх організувало Дніпровське міське об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Шевченка разом з місцевою владою.