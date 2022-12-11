Українську мову почали масово вивчати у світі – це наслідки масштабної агресії Росії

Ксенія Туркова, Ірина Шинкаренко, «Голос Америки»

Понад 1,3 мільйона людей з усього світу вирішили вивчати українську мову після початку повномасштабної війни Росії проти України, згідно з даними компанії Duolingo, що випускає програму для вивчення мов. Цікавість до української мови залишається стабільно високою уже понад 9 місяців, вказують в компанії.

Українська служба «Голосу Америки» поспілкувалася з американцем, який вивчає українську мову з травня 2022 року. Артур мешкає в Південній Кароліні, раніше бував у Києві у справах. В українській столиці раніше завжди переходив на російську, яку вивчив давно.

Російська асоціюється з мовою окупантів. Це вплинуло на мене

«Я витратив так багато часу, щоб вивчити російську, що ідея вивчення української жахала і здавалась дуже складною. Раніше я не мав енергії, щоб це робити. Однак після 24 лютого я почув багато історій, зокрема від української діаспори в Америці, що російська для них асоціюється з мовою окупантів. Це вплинуло на мене. Я зрозумів, що маю щось зробити», – розповідає Артур.

У перший місяць занять Артур витрачав на вивчення української по півтори години щодня. Зараз, зізнається, втратив темп через велику зайнятість. За пів року вивчення помітив прогрес: уже розуміє граматичні правила та корені багатьох слів.

«Я маю слов’янську мовну базу. Але просто перехід від романо-германської мови, як-от англійська, до слов’янської мови – дуже складний. Тож американцям загалом складно. Набагато легше вивчити іспанську, ніж, наприклад, українську. Втім я маю зробити це», – наголошує американець.

Українці зазвичай дуже гарні співаки, бо, наприклад, «па-ля-ни-ця» – от як ви це робите?

Найскладнішою у процесі вивчення української для Артура виявилася вимова.

«Одна з особливостей української полягає в тому, що сама вимова є набагато більш вимогливою, ніж російська. Це ніби ти співаєш, а я не дуже хороший співак. Але я розумію, чому українці зазвичай дуже гарні співаки, бо, наприклад, «па-ля-ни-ця» – от як ви це робите? Змусити рот і язик робити ці речі, не замислюючись про це, справді важко. Тож для мене найскладніше в українській мові – це навчитися співати».

За даними компанії Duolingo, найбільше осіб, які взялися за вивчення української мови з лютого, – в Німеччині та Польщі. Там кількість охочих опанувати українську зросла в понад 16 разів порівняно з минулим роком.

В Аргентині, Японії, Індії багато хто вивчає українську просто тому, що хочуть висловити підтримку і солідарність

У Великій Британії українська потрапила на 17-е місце серед найпопулярніших мов, стрибнувши за рік на 20 позицій.

«У перші тижні після російського вторгнення ми бачили зростання по всьому світу на 577%. А в деяких країнах, наприклад, у Польщі, цифри були ще вищими. Там був стрибок на 2677%. В Аргентині, Японії, Індії багато хто вивчає українську просто тому, що хочуть висловити підтримку і солідарність. І ми це бачимо всюди», –повідомила фахівець із навчальних програм Duolingo Сінді Бланко в інтерв'ю «Голосу Америки».

Українську вивчають власники компаній, бізнесмени, які планують розширити свій бізнес після перемоги України

Водночас чимало іноземців вивчають мову також через бажання працювати та розвивати свій бізнес в Україні.

Засновниця школи української мови та культури Соломія Бук в інтерв'ю «Голосу Америки» розповіла: «Ми дуже раді, що маємо учнів з ООН, ОБСЄ, різних медичних та гуманітарних організацій, журналістів із американських та європейських медіа. Серед учнів є військові, учасники іноземних легіонів. Більше того, українську вивчають власники компаній, бізнесмени, які планують розширити свій бізнес після перемоги України».