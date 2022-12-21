Білорусь: у 3 районах Гомельської області на кордоні з Україною обмежили в’їзд у прикордонну смугу

Білоруська влада обмежила доступ до трьох районів Гомельської області: Лоєвського, Брагінського і Хойницького, поблизу кордону з Україною.

Як повідомила білоруська служба Радіо Свобода, про це йдеться в документі «Про заходи щодо гарантування безпеки державного кордону».

Причина обмеження в документі за підписом прем’єр-міністра Романа Головченка не пояснюється.

Дозвіл на в’їзд у прикордонну зону в Брагінському, Лоєвському та Хойницькому районах мають:

фізичні особи, які виїжджають у прикордонну смугу для виконання трудових (службових) обов’язків;

до місця проживання (місця перебування) і назад;

до місця проживання (місця перебування) близьких родичів і назад.

У виняткових випадках такий дозвіл може надати голова Держприкордонкомітету Білорусі або уповноважена ним посадова особа.

В Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України зауважили, що з цих районів починався наступ Росії на Київ у лютому.

Напередодні білоруський телеграм-канал «Білоруський гаюн» повідомив про переміщення російської військової техніки до кордону з Україною.

20 грудня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія на сьогодні не створила ударного угруповання на території Білорусі.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.