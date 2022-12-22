Розвідка Британії заявила про «зміну ролей» у військовій співпраці Росії й Білорусі

Розвідка Великої Британії заявила про «зміну ролей» у військовій співпраці Росії й Білорусі на тлі повідомлень про використання білоруських інструкторів для підготовки російських мобілізованих резервістів.

«Хоча Росія та Білорусь широко розголошують розміщення російських підрозділів у Білорусі, збройні сили Білорусі, ймовірно, нещодавно взяли на себе значну, але більш непомітну роль у підготовці тисяч щойно мобілізованих російських резервістів. Ймовірне використання білоруських інструкторів є спробою частково виправити брак російських військових інструкторів, багато з яких дислокуються в Україні або стали жертвами», – йдеться в повідомленні, яке цитує британське Міністерство оборони.

«Хоча Росія й Білорусь мають великий досвід військового співробітництва, підготовка білорусами мобілізованого російського персоналу є зміною ролей. Росія традиційно вважала білоруські війська такими, що поступаються російським силам, а їх використання як інструкторів є ознакою перенапруження російської військової системи», – наголосили в розвідці.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню.

Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.