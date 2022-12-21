Росія: Шойгу пропонує підвищити граничний вік призову до армії і збільшити чисельність збройних сил РФ

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запропонував підвищити вік призову до армії на строкову службу з 18 до 21 року, а граничний вік призову до 30 років. Про це він заявив на колегії відомства 21 грудня.

Шойгу заявив про плани «забезпечити можливість за бажанням громадян вступати на військову службу за контрактом або бути призваним з першого дня приходу на службу». Також Шойгу запропонував збільшити чисельність збройних сил Росії до 1,5 мільйона осіб, зокрема військовослужбовців-контрактників до 695 тисяч осіб.

Шойгу заявив, що це потрібно для «гарантованого вирішення завдань щодо забезпечення військової безпеки». Наразі штатну чисельність збройних сил Росії, згідно з указом президента Володимира Путіна, визначено в 1 150 628 осіб. При цьому Шойгу не говорив ані про додатковий призов по мобілізації, ані про збільшення терміну служби.

Міністр оборони Росії також запропонував посилити угруповання військ на північному заході РФ, пояснивши це «прагненням НАТО наростити військовий потенціал поблизу російських кордонів».

Крім того, Шойгу заявив про плани створити Московський та Ленінградський військові округи, які стануть «міжвидовими стратегічними територіальними об’єднаннями збройних сил» Росії.

Шойгу також сказав, що Міноборони загалом «впоралося з мобілізацією», хоча «були проблеми».

На засіданні також виступив президент Росії Володимир Путін. Він заявив, що російська армія отримає від держави все, що їй потрібне. «У нас немає жодних обмежень щодо фінансування. Країна, уряд дають усе, що армія просить», – заявив він. При цьому Путін сказав, що «мілітаризації» життя в країні не буде.

Серед проблем у російській армії, які виявила війна в Україні (Путін називає її «спеціальною військовою операцією»), російський президент назвав зв’язок, автоматизовані системи управління військами і зброєю, тактику контрбатарейної боротьби, а також використання безпілотників. Він згадав і про проблеми під час проведення мобілізації.

Також Путін сказав, що всі завдання «спеціальної військової операції» будуть виконані (цю формулу він повторював неодноразово, при цьому самі завдання, у тому числі і у викладі Путіна, періодично змінюються), а Шойгу зазначив, що виконання цих завдань – одна з цілей Міноборони на 2023 рік.

Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. Точних даних про втрати сторін немає, за оцінками розвідок країн Заходу, і Росія, і Україна втратила десятки тисяч людей убитими та пораненими, офіційно підтверджено загибель тисяч цивільних жителів України.

Як запевняє влада Росії, у війні не беруть участь російські військовослужбовці-строковики, хоча відзначалися випадки їхньої загибелі та потрапляння в полон у перші тижні бойових дій. У вересні в Росії було оголошено так звану часткову мобілізацію, за якою в армію призвали, за офіційними даними, 300 тисяч цивільних осіб. Наразі призов за мобілізацією зупинено, проте указ про її проведення продовжує діяти.