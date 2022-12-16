У Росії винесли перші вироки за дезертирство та самовільне залишення військової частини під час мобілізації

Російські суди почали виносити вироки за новими статтями про дезертирство та самовільне залишення військової частини в період мобілізації та ведення бойових дій. Як повідомляє «Медіазона», за цими статтями наразі винесено три вироки: один у Мурманську – за дезертирство, –і два за самовільне залишення військової частини – у Великому Новгороді та Солнечногорську.

«Медіазона» пише про три такі випадки:

6 грудня Великоновгородський гарнізонний військовий суд засудив військовослужбовця Данила Іванова до п’яти років позбавлення волі умовно за самовільне залишення військової частини в Бєлгородській області наприкінці квітня. Втім у вересні чоловік повернувся в її розташування.

7 грудня Солнечногорський гарнізонний військовий суд виніс вирок у справі про самовільне залишення частини військовослужбовцю Олексію Созонову. Йому дали чотири роки позбавлення волі умовно.

14 грудня Мурманський гарнізонний військовий суд ухвалив вирок проти військовослужбовця Максима Малишева за звинуваченням у дезертирстві в період мобілізації та спробі незаконного перетину кордону.

24 вересня президент РФ Володимир Путін підписав закон про посилення покарання за злочини в період мобілізації та в умовах збройного конфлікту, а також про запровадження кримінального покарання за добровільну здачу в полон та мародерство.

Відповідно до закону, у разі самовільного залишення частини від двох до 10 діб порушнику загрожує до 5 років позбавлення волі; від 10 діб до одного місяця – до 7 років ув’язнення; понад місяць – від 5 до 10 років позбавлення волі.