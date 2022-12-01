Із Бурятії відправлять юрти з шаманами для російських військових на Донбасі

Із російського регіону Бурятії відправлять юрти з шаманами для російських військових, які перебувають у Старобешівському районі Донецької області, передає проєкт Радіо Свобода «Сибір.Реалії».

Три юрти, відтворені силами громадських працівників, для російських військових привезуть представники «Гуннського фонду». У них військовослужбовці РФ зможуть «пройти шаманський обряд і відпочити».

Представники фонду зазначили, що такі юрти використовувалися 16 століть тому для військових походів. За словами голови фонду Олега Булутова, крім обрядів шамани і баряшини (костоправи) зможуть надавати пораненим російським медичну допомогу. Встановлювати юрти планують якомога ближче до території, де ведуться бойові дії.

Бурятія – один із лідерів серед російських регіонів за кількістю офіційно підтверджених загиблих на війні Росії в Україні. За даними російської служби ВВС і «Медіазони», станом на 11 листопада в Україні загинули понад 340 бурятів.