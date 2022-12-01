Росія втратила понад 89 тисяч військових у війні проти України – дані Генштабу ЗСУ

Російські війська втратили близько 560 людей за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 грудня.
Відтак загальні втрати російських збройних сил становлять, за даними українського штабу, 89 440 військових за період від 24 лютого.
Читайте також: Біля Бахмута війська РФ повторюють свої помилки, а захоплення міста не принесе їм оперативних переваг – ISW
Також, згідно зі зведенням, російська армія втратила:
- 2 915 танків (+1 за добу)
- 5 877 бойових броньованих машин (+5)
- 1 904 артилерійських систем (+2)
- 395 реактивних систем залпового вогню
- 210 засобів протиповітряної оборони
- 280 літаків
- 261 гелікоптер
- 1 562 безпілотника оперативно-тактичного рівня
- 531 крилату ракету
- 16 кораблів
- 4 441 автомобілів та автоцистерн (+12)
- 163 одиниці спеціальної техніки
Генштаб зазначає, що дані про російські втрати уточнюються.
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
Читайте також: Кулеба прокоментував видалену публікацію Єврокомісії про втрати України у війні
ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ