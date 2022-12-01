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Росія втратила понад 89 тисяч військових у війні проти України – дані Генштабу ЗСУ

Ілюстраційне фото. Реактивна артилерійська система HIMARS Збройних сил України веде вогонь поблизу лінії фронту на Херсонщині, 5 листопада 2022 року

Російські війська втратили близько 560 людей за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 грудня.

Відтак загальні втрати російських збройних сил становлять, за даними українського штабу, 89 440 військових за період від 24 лютого.

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Також, згідно зі зведенням, російська армія втратила:

  • 2 915 танків (+1 за добу)
  • 5 877 бойових броньованих машин (+5)
  • 1 904 артилерійських систем (+2)
  • 395 реактивних систем залпового вогню
  • 210 засобів протиповітряної оборони
  • 280 літаків
  • 261 гелікоптер
  • 1 562 безпілотника оперативно-тактичного рівня
  • 531 крилату ракету
  • 16 кораблів
  • 4 441 автомобілів та автоцистерн (+12)
  • 163 одиниці спеціальної техніки

Генштаб зазначає, що дані про російські втрати уточнюються.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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