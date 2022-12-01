Росія втратила понад 89 тисяч військових у війні проти України – дані Генштабу ЗСУ

Російські війська втратили близько 560 людей за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 грудня.

Відтак загальні втрати російських збройних сил становлять, за даними українського штабу, 89 440 військових за період від 24 лютого.

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Також, згідно зі зведенням, російська армія втратила:

2 915 танків (+1 за добу)

5 877 бойових броньованих машин (+5)

1 904 артилерійських систем (+2)

395 реактивних систем залпового вогню

210 засобів протиповітряної оборони

280 літаків

261 гелікоптер

1 562 безпілотника оперативно-тактичного рівня

531 крилату ракету

16 кораблів

4 441 автомобілів та автоцистерн (+12)

163 одиниці спеціальної техніки

Генштаб зазначає, що дані про російські втрати уточнюються.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.