Кулеба прокоментував видалену публікацію Єврокомісії про втрати України у війні

Той факт, що Європейська комісія сама видалила заяву про втрати української армії, означає, що інцидент не є предметом обговорення – таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі Радіо Свобода.

Він вказав на те, що різні оцінки втрат України можуть базуватися на гіпотетичних оцінках експертів, і в цю цифру можуть входити як загиблі, так і поранені.

«Коли кажуть, умовно кажучи: «втратили сто людей», насправді є багато нюансів. Хтось із цих людей поранений, хтось загинув, і на все це потрібно звертати увагу. Тому я думаю, що стосовно виступу президентки Європейської Комісії – той факт, що вони самі цю цифру видалили і, по суті, принесли вибачення – це говорить про те, що вони не готові її захищати. Раз вони не готові її захищати, то це не є предметом для якогось серйозного обговорення», – сказав голова МЗС.

Він додав, що для України є цінним життя кожного військового та цивільного:

«Для нас одна смерть має таку саму трагедію, як і смерть тисячі. Це, власне, і відрізняє нас від Російської Федерації».

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Раніше Урсула фон дер Ляєн у відео, оприлюдненому у твіттері Єврокомісії, заявила, що внаслідок російського вторгнення загинули 100 тисяч українських військових (офіцерів) та 20 тисяч цивільних. Через деякий час пресслужба Єврокомісії опублікувала нове відео без даних про втрати.

Згодом директорка з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант повідомила, що озвучені президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн дані про втрати України під час війни включають поранених та загиблих.