У Єврокомісії пояснили дані про втрати України, які озвучила Урсула фон дер Ляєн

Директорка з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант повідомила, що озвучені президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн дані про втрати України під час війни включають поранених та загиблих.



«Використана оцінка із зовнішніх джерел мала стосуватися втрат, тобто як убитих, так і поранених, і мала на меті показати жорстокість Росії», – написала вона у твіттері.



Раніше Урсула фон дер Ляєн у відео, оприлюдненому у твіттері Єврокомісії, заявила, що внаслідок російського вторгнення загинули 100 тисяч українських військових (офіцерів) та 20 тисяч цивільних. Через деякий час пресслужба Єврокомісії опублікувала нове відео без даних про втрати.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів

В ООН станом на 27 листопада підтвердили 6 655 випадків загибелі і 10 368 поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації завжди наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

Влада України не озвучує точних даних щодо втрат серед українських військових у війні. У серпні в ході повномасштабної війни з Росією загинули близько 9 тисяч українських військових.

При цьому радник голови Офісу президента України Олексій Арестович 10 червня заявив, що, за його оцінкою, від початку бойових дій загинули до 10 тисяч українських військових.

Перед цим президент Володимир Зеленський казав, що щодня на розв’язаній Росією війні в Україні гине 60-100 українських військових, ще 500 – зазнають поранень.