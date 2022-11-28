Солідарність з Україною та бажання покарати РФ – із заяви голів дипломатії країн Північної Європи та Балтії 

Міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та України, рішуче засудили агресивну війну Росії, висловили солідарність з україною та закликали покарати РФ через посилення санкцій. Про це йдеться у спільній заяві міністрів, поширеній МЗС України, на тлі візиту голів дипломатії сімох країн до Києва.

«З початку повномасштабного вторгнення Росії країни Північної Європи та Балтії надали значну політичну, економічну, військову та гуманітарну підтримку Україні. Ми продовжуватимемо працювати разом над наданням політичної та практичної підтримки для забезпечення спроможності України захистити свою незалежність і територіальну цілісність», – йдеться у заяві.

У документі відзначено засудження нападів Росії на цивільне населення та критичну інфраструктуру, зокрема об’єкти енергетичної сфери, «що мають на меті терор проти цивільного населення»; акцентовано важливість обмеження видачі шенгенських і національних віз громадянам Росії для в’їзду в ЄС; відкинуто «безвідповідальну та дуже провокаційну риторику Росії щодо ядерної зброї» тощо.

«Ми зобов’язуємося надавати подальшу гуманітарну допомогу та підтримувати зусилля України щодо підготовки до зими, зокрема щодо відновлення енергетичної інфраструктури України. Паралельно ми продовжуватимемо зусилля для підтримки відновлення зруйнованої української інфраструктури. Ми закликаємо міжнародне співтовариство підтримати відбудову України, включно з пошуком шляхів зробити це за кошти Росії», – йдеться в документі.

З повним текстом заяви можна ознайомитися ТУТ.

Сьогодні з візитом в Україні перебували міністри закордонних справ Естонії – Урмас Рейнсалу, Ісландії – Тордіс Колбрун Гилфадоттір, Латвії – Едгарс Рінкевичс, Литви – Габріелюс Ландсбергіс, Норвегії – Аннікен Вітфельдт, Фінляндії – Пекка Хаавісто та Швеції – Тобіас Біллстрьом. В ОПУ цей спільний візит міністрів назвали «важливим сигналом міцної підтримки й солідарності країн-партнерів».