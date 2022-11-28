Зеленський на зустрічі з очільниками МЗС сімох країн говорив про підтримку України – ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністрами закордонних справ Естонії – Урмасом Рейнсалу, Ісландії – Тордіс Колбрун Гилфадоттір, Латвії – Едгарсом Рінкевичсом, Литви – Габріелюсом Ландсбергісом, Норвегії – Аннікен Вітфельдт, Фінляндії – Пеккою Хаавісто та Швеції – Тобіасом Біллстрьомом. Як передає пресслужба Офісу президента, цей спільний візит міністрів є «важливим сигналом міцної підтримки й солідарності країн-партнерів».

«Напевно, у такому широкому складі ми вас приймаємо в Україні вперше. Робимо це із задоволенням. Ми надзвичайно раді, що ви перебуваєте на боці правди, на світлому боці в цій війні – на боці України та нашої боротьби за незалежність і свободу», – звернувся Зеленський до міністрів.

Він відзначив суттєву оборонну, фінансову та гуманітарну допомогу балтійських і північноєвропейських партнерів в умовах повномасштабної збройної агресії Росії.

«Особливо цінуємо підтримку міцності ЗСУ, медичну та реабілітаційну допомогу нашим пораненим, проведення навчально-тренувальних місій, таких важливих для українських військових, підтримку вимушених переселенців з України, які через війну виїхали за кордон», – сказав президент.

Сайт ОПУ повідомляє, що під час зустрічі «було окремо відзначено критичну необхідність у наданні Україні сучасних систем протиповітряної й протиракетної оборони та потребу невідкладної підтримки енергетичної системи».

«Сторони наголосили на важливості подальшого нарощування санкційного тиску на Росію, а також скоординованої роботи над створенням спеціального трибуналу із розслідування злочину російської агресії та механізмом компенсації збитків, завданих агресією Росії проти України», – розповіли в ОПУ.

Раніше сьогодні міністри сімох країн зустрілися з головою Уряду Денисом Шмигалем, обговорили питання підтримки України зброєю та фінансами, передає урядовий портал.

Після початку повномасштабного вторгнення країни Балтії підтримують ідею посилення тиску на Росію. Норвегія, Швеція та Фінляндія, у яких є спільні кордони з Росією, також від початку повномасштабної війни надають підтримку Україні.