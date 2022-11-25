Бі-Бі-Сі та «Медіазона»: є підтверджені дані про загибель понад 9 тисяч російських військових в Україні

Російська служба Бі-Бі-Сі, видання «Медіазона» і волонтери підтвердили за відкритими джерелами, що станом на 25 листопада в Україні загинули щонайменше 9311 російських військовослужбовців (ці дані містять і статистику з окупованих Росією Криму і Севастополя).

За даними видань, серед загиблих – щонайменше 326 мобілізованих. 290 із них загинули в Україні, ще 36 — на території Росії, до відправлення на фронт.

При цьому, як зазначає Бі-Бі-Сі, реальні втрати серед мобілізованих можуть бути вищими, оскільки в багатьох повідомленнях про загиблих в Україні військовослужбовців не вказується їхній статус.

За підтвердженими даними, понад 2500 загиблих — це елітні фахівці: солдати та офіцери загонів спецпризначення, морські піхотинці та військові льотчики.

Крім того, станом на 25 листопада журналістам вдалося підтвердити загибель щонайменше 67 увʼязнених, які воювали у складі російських воєнізованих підрозділів.

«Ми припускаємо, що список може містити щонайменше на 40–60% менше імен загиблих, ніж реально поховано в Росії. Такого висновку ми дійшли, вивчаючи ситуацію на цвинтарях у понад 60 населених пунктах Росії. Отже, за найбільш консервативною оцінкою, втрати російської армії та Росгвардії в Україні можуть становити понад 18 600 осіб», – пише російська служба Бі-Бі-Сі.

З початку війни Міністерство оборони РФ лише тричі повідомляло про втрати в Україні, востаннє – 21 вересня, в день початку мобілізації в Росії. Тоді міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що під час бойових дій загинуло 5937 російських солдатів і офіцерів.

На початку листопада голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що втрати російських військ убитими та пораненими перевищують 100 тисяч. Він припускає, що українська сторона зазнала аналогічних втрат.

Вранці 25 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що втрати РФ убитими сягають 86 тисяч військовослужбовців.