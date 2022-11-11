Бі-Бі-Сі та «Медіазона» оновили дані про російські втрати у війні проти України

Російська служба Бі-Бі-Сі спільно з виданням «Медіазона» встановили за відкритими джерелами, що станом на 11 листопада в Україні загинули понад 8712 російських військовослужбовців.

Тиждень тому, 4 листопада, ці ж джерела казали про майже 8300 загиблих російських військових.

Серед загиблих є не менш як 163 мобілізованих. Ще 35 із них померли на території Росії до відправлення на фронт. Основними причинами смертей мобілізованих у військових частинах видання називає хвороби серця, нещасні випадки та зловживання алкоголем.

Бі-Бі-Сі зазначає, що реальне число втрат може бути значно вищим, оскільки лише за минулий тиждень журналістам вдалося підтвердити смерть 72 мобілізованих. Збирання даних ускладнює те, що з жовтня у багатьох повідомленнях про загиблих не вказується їхній статус, тому іноді неможливо зрозуміти, чи служила особа за контрактом, чи пішла на фронт добровільно, чи була мобілізована.

За регіонами найбільше загиблих припадають на Краснодарський край (365 осіб), Дагестан (338 осіб) та Бурятію (332 особи). Відомо про 29 загиблих жителів Москви.

Також журналісти підтвердили смерть 47 увʼязнених, які воювали у складі російських воєнізованих підрозділів.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше 100 тисяч людей убитими та пораненими. ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч мирних жителів.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії становлять понад 79 тисяч осіб.