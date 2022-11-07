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Генштаб ЗСУ: війська РФ за добу зазнали «найбільших втрат» на трьох напрямках

Пошкоджений російський танк у звільненому раніше ЗСУ від армії РФ місті Ізюмі на Харківщині, 14 вересня 2022 року

Росія за добу втратила у війні проти України ще 530 своїх військових, найбільші втрати – на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомив вранці 7 листопада Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, загалом від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 76 460 особового складу.

Крім того, за даними штабу, російські війська втратили:

  • танків ‒ 2771 (6 – за останню добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19)
  • артилерійських систем – 1782 (+1)
  • РСЗВ – 391
  • засобів ППО ‒ 202
  • літаків – 277
  • гелікоптерів – 260
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7)
  • крилатих ракет ‒ 399
  • кораблів /катерів ‒ 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8)
  • спеціальної техніки ‒ 157 (+2).

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21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

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