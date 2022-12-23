Росія передала Білорусі ЗРК «Тор-М2К» – Міноборони

Міністерство оборони Білорусі повідомило, що Росія передала Мінську чергову партію зенітно-ракетних комплексів «Тор-М2К».

Начальник головного управління ідеологічної роботи Міноборони Білорусі Леонід Касинський уточнив, що цю партію озброєння Мінськ отримав в рамках міжурядової угоди про військово-технічне співробітництво між Білоруссю й Росією.

​За його словами, найближчим часом ракетні комплекси будуть передані військовим частинам. Він додав, що «особовий склад уже підготовлений і успішно освоїв ці комплекси».

Зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2К» призначений для ураження літаків, вертольотів, аеродинамічних безпілотників, керованих ракет та інших елементів високоточної зброї на середніх, малих і дуже малих висотах у складній повітряній обстановці.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Влада України неодноразово заявляла, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії.

15 грудня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що нарощування російської військової присутності на території Білорусі, яке почалося в середині жовтня, триває.

Представник Генштабу наголосив, що Кремль використовує білоруських офіцерів та полігони для відновлення боєздатності наявних, а також підготовки новостворених підрозділів російських Збройних сил.

За словами Громова, також триває переміщення до Білорусі російського озброєння, зокрема, Росія перемістила на аеродром «Мачулищі» три літаки МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет «Кинджал», а також літак дальнього радіолокаційного виявлення А50-У.

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