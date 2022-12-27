Генштаб наразі не бачить формування угруповань Росії для наступу з півночі

Російські війська протягом попередньої доби завдали двох ракетних ударів і 44 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 27 грудня.

Водночас українські підрозділи відбили атаки Росії в районах Новоселівського і Стельмахівки Луганської області та Диліївки, Красногорівки, Водяного, Веселого, Мар’їнки і Побєди на Донеччині.

«На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність вздовж державного кордону, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено», – йдеться в зведенні.

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Російська армія продовжила обстріли на інших напрямках, зокрема, на Бахмутському та Авдіївському, де обстрілів зазнали 25 населених пунктів.

Генштаб заявляє також про удар по скупченню живої сили російських військ біля Новобілозерки на окупованому Запоріжжі:

«Втрати противника склали до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими. Серед них 15 співробітників Федеральної Служби Безпеки Російської Федерації», – зазначає командування.

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Крім того, за даними штабу, Сили оборони протягом доби 26 грудня завдали авіаудару по району зосередження російських військ, а також вразили ракетами та артилерією чотири їхні пункти управління та шість районів зосередження живої сили.

17 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Росія на даний час не готова до нового повномасштабного наступу. Зокрема, у розвідці кажуть, що не бачать «ані формування ударних угруповань російських військ, ані підведення їх до кордону».