Президент України Володимир Зеленський закликає українців не забувати про загрозу російських ракетних атак.



«Будь ласка, не забувайте, що треба бути готовими до російських ракетних атак або провокацій. ППО готується, держава готується, і кожен має підготуватися. Зважайте, будь ласка, на сирени», – сказав він у своєму відеозверненні.



Говорячи про ситуацію на фронті, Бахмут і Кремінну Зеленський назвав напрямками, які потребують зараз максимуму сил і концентрації.

«Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси – а це значні ресурси, – щоб вичавити хоча б якесь просування. І я дякую всім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно, і які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, а щоб вибивати окупантів, «мінусувати» їх», – розповів Зеленський.

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Остання масована атака сталася у ніч на 19 грудня. Тоді російські війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, було виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів, 30 із них збили. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області.

Українські військові повідомили, що 19 грудня Росія здійснила найбільший за кількістю удар дронами по території України.