У військових частинах почали тестувати перші партії жіночої форми – Міноборони

У військових частинах почали тестувати перші партії жіночої армійської форми, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у фейсбуці.

«Перші партії жіночої форми і білизни вже надійшли до декількох бригад на тестування. Спільно з волонтерами виготовлено два варіанти костюма та спідньої білизни для військовослужбовиць, які будуть досліджені під час експериментального носіння у військових частинах. Також під час експериментального носіння буде досліджено існуючу модель польового костюма, шляхом його розукомплектування та надання захисницям кітелю та штанів різної розмірної сітки», – зазначив Резніков.

Після тестування жінками і зауважень екземпляри будуть доопрацьовані виробником.

Резніков повідомив, що у січні почнеться робота з впровадження для військовослужбовиць окремого типу черевиків з високими берцями.

«Те саме стосується і бронежилетів з урахуванням антропологічних властивостей», – сказав міністр.

Він зауважив, що є «прогалини» у забезпеченні формою вагітних.

«Певен, що поряд з відшивом звичайної жіночої польової форми, ми маємо взяти в роботу і питання пошиву форми для вагітних», – наголомив Резніков.

За даними Міноборони, наразі у ЗСУ служить 41 тисяча жінок, ще близько 19 тисяч – є цивільними, які працюють для потреб армії. Безпосередньо у бойових діях бере участь близько 5 тисяч жінок. Показник України по кількості жінок у збройних силах – 9%.